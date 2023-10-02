Минпросвещения приглашает школьников принять участие в чемпионате по робототехнике

Отборочные туры чемпионата по робототехнике пройдут в 20 регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерства просвещения РК.

Сообщается, что общественный фонд USTEM Foundation при поддержке Министерства просвещения проведёт чемпионат по робототехнике.

Ведомство приглашает попробовать свои силы учащихся всех школ страны в следующих категориях:

FIRST LEGO League Explore (6-10 лет);

FIRST LEGO League Challenge (10-16 лет);

FIRST Tech Challenge (12-18 лет).

"Новый сезон чемпионата FIRST in show посвящен тематике искусства и направлен на развитие творческого потенциала учащихся через STEM. На национальный чемпионат мы будем отбирать команды в два этапа: онлайн отбор посредством соцсетей и региональные отборочные соревнования. К слову, в этом году намерены проводить региональные отборы во всех 17 областях Казахстана и 3 городах Республиканского значения. Особое внимание мы хотим уделить ученикам сельских школ", - рассказал со-основатель Фонда USTEM Foundation Нурдаулет Досмагамбет.

Отмечается, что участие в соревнованиях бесплатное. Практически во всех школах страны есть необходимое оборудование для участия. Положение соревнования опубликовано на сайте firstrobotics.kz.

В прошлом году соревнования охватили более 10 тысяч учеников со всего Казахстана. На мировой этап в Хьюстон отправились около 50 школьников, которые привезли стране три престижные награды.