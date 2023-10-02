Минпросвещения приглашает школьников принять участие в чемпионате по робототехнике
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Отборочные туры чемпионата по робототехнике пройдут в 20 регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерства просвещения РК.
Сообщается, что общественный фонд USTEM Foundation при поддержке Министерства просвещения проведёт чемпионат по робототехнике.
Ведомство приглашает попробовать свои силы учащихся всех школ страны в следующих категориях:
- FIRST LEGO League Explore (6-10 лет);
- FIRST LEGO League Challenge (10-16 лет);
- FIRST Tech Challenge (12-18 лет).
"Новый сезон чемпионата FIRST in show посвящен тематике искусства и направлен на развитие творческого потенциала учащихся через STEM. На национальный чемпионат мы будем отбирать команды в два этапа: онлайн отбор посредством соцсетей и региональные отборочные соревнования. К слову, в этом году намерены проводить региональные отборы во всех 17 областях Казахстана и 3 городах Республиканского значения. Особое внимание мы хотим уделить ученикам сельских школ", - рассказал со-основатель Фонда USTEM Foundation Нурдаулет Досмагамбет.
Отмечается, что участие в соревнованиях бесплатное. Практически во всех школах страны есть необходимое оборудование для участия. Положение соревнования опубликовано на сайте firstrobotics.kz.
В прошлом году соревнования охватили более 10 тысяч учеников со всего Казахстана. На мировой этап в Хьюстон отправились около 50 школьников, которые привезли стране три престижные награды.
Самое читаемое
- Пойдет на спирт? Костанайские фермеры не знают, куда девать проросшую пшеницу
- Алматинцы "чуть не разорвали" Бурака Озчивита ради совместного фото
- Валерия рассказала об условиях развода с Пригожиным
- Ребёнок бился головой об стену и не спал ночами. Истории приёмных родителей в Казахстане
- На окраине жизни: как в приграничных с Россией сёлах области Абай живут без дорог, света и надежды