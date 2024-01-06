Минобороны РК утвердило новые фасон, расцветки и знаки на различные виды формы одежды для военнослужащих

Министерство обороны подготовило проект приказа "Об утверждении фасона и расцветки специальной формы одежды, знаков различия и нашиваемых знаков отличия к ней, нарукавных знаков различия к парадной, повседневной, полевой и специальной форме одежды, обозначающих принадлежность к органам военного управления, соединениям, частям, военным учебным заведениям, нашиваемых знаков для классных специалистов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Нормативный правовой акт разработан в целях реализации изменений в Указ Президента РК от 25 августа 2011 года "О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан", внесенных 12 декабря 2023 года.

Полный текст документа опубликован на портале "Открытые НПА".