Минобороны готово оказать помощь родным военнослужащего Ербаяна Мухтара
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В Минобороны Казахстана выступили с заявлением относительно распространяемой в СМИ и соцсетях информации о травме военнослужащего Ербаяна Мухтара, передаёт BaigeNews.kz.
"Рядовой Ербаян Мухтар проходил срочную воинскую службу в подразделении Национальной гвардии Министерства внутренних дел РК. Кроме подразделений Вооруженных сил военнослужащими по призыву комплектуются Пограничная служба Комитета национальной безопасности, Национальная гвардия МВД, Служба государственной охраны и министерство по чрезвычайным ситуациям. Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в этих силовых ведомствах", - говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров.
"Мы переживаем вместе с родными и близкими Ербаяна Мухтара и готовы оказать медицинскую помощь в лечебных учреждениях Министерства обороны РК", - заключили в Минобороны.