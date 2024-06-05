Миннауки предупредило казахстанцев о новых мошеннических схемах

В Министерстве науки и высшего образования отреагировали на обращения казахстанцев, которые получают сообщения и звонки от лица ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

“Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан предупреждает граждан о мошеннических действиях группы лиц, которые через WhatsApp и Telegram создают фальшивые аккаунты и осуществляют звонки от имени сотрудников и руководства Министерство науки и высшего образования, а также рассылают недостоверную информацию”, - говорится в сообщении.

В этой связи Министерство науки и высшего образования призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.

В случае получения подобных звонков просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы.