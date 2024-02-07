Минкультуры занимает проактивную позицию по обеспечению открытости всех членов правительства

Министерство культуры и информации готово обеспечить специальные интервью всех министров по курируемым ими направлениям. Об этом в Facebook написала глава ведомства Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня Правительство провело брифинг с участием вице-премьеров Романа Скляра, Тамары Дюйсеновой и Нурлана Байбазарова. Учитывая, что зачастую большое количество спикеров приводит к тому, что информационное поле заполняется неактуальной и ненужной информацией и для акцентирования внимания на вопросах разъяснения и реализации задач, поставленных главой государства, в брифинге приняли участие спикеры такого высокого уровня как вице-премьеры", - написала министр культуры и информации РК.

Аида Балаева отметила, что принимая во внимание приоритетность детального донесения по населения тезисов главы государства, Министерство культуры и информации готово обеспечить специальные интервью всех министров по курируемым ими направлениям, а также отраслевых экспертов.