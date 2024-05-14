Минкультуры объявило старт Республиканской телевизионной премии "Тұмар"

Министерство культуры и информации объявляет старт ежегодной Республиканской телевизионной премии "Тұмар", которая призвана подчеркнуть неоценимый вклад журналистов в освещении чрезвычайных ситуаций и других важных событий в стране. Об этом в соцсети написала глава ведомства Аида Балаева.

Прием заявок на участие открыт с 14 мая по 10 июня на сайте tvtumar.kz.

"В этом году будут награждены лучшие телевизионные проекты, вышедшие в эфир с 1 января 2023 года по 13 мая 2024 года. Заявки могут подавать республиканские и региональные телеканалы, студии и компании, производящие профессиональный телевизионный контент", - написала Аида Балаева.

Номинации премии "Тұмар-2024":

Лучший репортаж, освещающий чрезвычайные ситуации. Лучший социальный проект. Лучшая информационная программа. Лучшее журналистское расследование. Лучшая аналитическая программа. Лучшее ток-шоу в региональных СМИ. Лучший сериал года. Лучший документальный фильм. Лучшая детская программа. Лучший региональный канал. Лучший тележурналист. Лучший телеведущий.

Как отметила глава ведомства, в дополнение к статуэтке-оберегу победители получат по 1 миллиону тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.