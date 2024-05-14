Минкультуры объявило старт Республиканской телевизионной премии "Тұмар"
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Министерство культуры и информации объявляет старт ежегодной Республиканской телевизионной премии "Тұмар", которая призвана подчеркнуть неоценимый вклад журналистов в освещении чрезвычайных ситуаций и других важных событий в стране. Об этом в соцсети написала глава ведомства Аида Балаева.
Прием заявок на участие открыт с 14 мая по 10 июня на сайте tvtumar.kz.
"В этом году будут награждены лучшие телевизионные проекты, вышедшие в эфир с 1 января 2023 года по 13 мая 2024 года.
Заявки могут подавать республиканские и региональные телеканалы, студии и компании, производящие профессиональный телевизионный контент", - написала Аида Балаева.
Номинации премии "Тұмар-2024":
- Лучший репортаж, освещающий чрезвычайные ситуации.
- Лучший социальный проект.
- Лучшая информационная программа.
- Лучшее журналистское расследование.
- Лучшая аналитическая программа.
- Лучшее ток-шоу в региональных СМИ.
- Лучший сериал года.
- Лучший документальный фильм.
- Лучшая детская программа.
- Лучший региональный канал.
- Лучший тележурналист.
- Лучший телеведущий.
Как отметила глава ведомства, в дополнение к статуэтке-оберегу победители получат по 1 миллиону тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.
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