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Минкультуры объявило старт Республиканской телевизионной премии "Тұмар"

Сегодня, 16:20
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gov.kz Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
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Фото: gov.kz

Министерство культуры и информации объявляет старт ежегодной Республиканской телевизионной премии "Тұмар", которая призвана подчеркнуть неоценимый вклад журналистов в освещении чрезвычайных ситуаций и других важных событий в стране. Об этом в соцсети написала глава ведомства Аида Балаева.

Прием заявок на участие открыт с 14 мая по 10 июня на сайте tvtumar.kz.

"В этом году будут награждены лучшие телевизионные проекты, вышедшие в эфир с 1 января 2023 года по 13 мая 2024 года.

Заявки могут подавать республиканские и региональные телеканалы, студии и компании, производящие профессиональный телевизионный контент", - написала Аида Балаева.

Номинации премии "Тұмар-2024":

  1. Лучший репортаж, освещающий чрезвычайные ситуации.
  2. Лучший социальный проект.
  3. Лучшая информационная программа.
  4. Лучшее журналистское расследование.
  5. Лучшая аналитическая программа.
  6. Лучшее ток-шоу в региональных СМИ.
  7. Лучший сериал года.
  8. Лучший документальный фильм.
  9. Лучшая детская программа.
  10. Лучший региональный канал.
  11. Лучший тележурналист.
  12. Лучший телеведущий.

Как отметила глава ведомства, в дополнение к статуэтке-оберегу победители получат по 1 миллиону тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.

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