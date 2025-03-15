Минивэн упал с обрыва и сгорел вместе с людьми в Кыргызстане
Водитель не справился с управлением.
Сегодня, 03:09
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Сегодня, 03:09Сегодня, 03:09
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Минивэн упал в обрыв на трассе Бишкек - Ош. По предварительной информации, погибли двое человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.
В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР подтвердили, что ДТП произошло 14 марта примерно в 15:50 на 303-м км автодороги Бишкек - Ош. Водитель автомобиля марки "Хонда Степвагон" не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги в обрыв.
Автомобиль вместе с водителем и пассажиром полностью сгорел. На месте происшествия находятся сотрудники милиции.
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