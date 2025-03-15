Минивэн упал в обрыв на трассе Бишкек - Ош. По предварительной информации, погибли двое человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР подтвердили, что ДТП произошло 14 марта примерно в 15:50 на 303-м км автодороги Бишкек - Ош. Водитель автомобиля марки "Хонда Степвагон" не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги в обрыв.

Автомобиль вместе с водителем и пассажиром полностью сгорел. На месте происшествия находятся сотрудники милиции.