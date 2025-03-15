  • 15 Марта, 03:50
  • BAIGENEWS

Минивэн упал с обрыва и сгорел вместе с людьми в Кыргызстане

Водитель не справился с управлением.

Сегодня, 03:09
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 03:09
Сегодня, 03:09
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Фото: pxhere.com

Минивэн упал в обрыв на трассе Бишкек - Ош. По предварительной информации, погибли двое человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР подтвердили, что ДТП произошло 14 марта примерно в 15:50 на 303-м км автодороги Бишкек - Ош. Водитель автомобиля марки "Хонда Степвагон" не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги в обрыв.

Автомобиль вместе с водителем и пассажиром полностью сгорел. На месте происшествия находятся сотрудники милиции.

 

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