Минивен съехал в кювет в Павлодарской области: двое детей погибли

Фото: polisia.kz

Три бригады скорой помощи направили на крупное ДТП близ Калкамана в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Павлодарской скорой помощи. Два ребенка погибли, ещё девять человек доставлены в больницу после съезда минивена в кювет.

Сообщение о произошедшем на пульт 103 поступило ночью в 00:29. На место направили три кареты скорой помощи и одну бригаду Центра медицины катастроф. На место происшествия врачи прибыли уже через 12 минут.

"Первой на месте трагедии оказалась бригада скорой помощи из посёлка Калкаман, которая занималась сортировкой пациентов. К сожалению, двое детей - 6 и 14 лет - скончались до приезда врачей. Ещё девяти пострадавшим - четверым детям от года до 12 лет и пятерым взрослым от 31 до 66 лет - на месте оказали экстренную помощь. После с различными травмами детей доставили в детскую областную больницу, а взрослых - в павлодарскую городскую больницу №1. Приёмные покои в обоих больницах предварительно оповестили о большом количестве пациентов. Четверо детей доставлены в 02:50 в травматологический пункт ОДБ, осмотрены дежурным травматологом, ЛОР врачом. Состояние при госпитализации средней степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия. По информации первой городской больницы из пяти пострадавших двое мужчин госпитализированы в политравму с многочисленными переломами, СГМ, ЗЧМТ. Две женщины СГМ и ушибами отказались от госпитализации. Мужчина с детьми в детской областной больнице", - говорится в сообщении.

Сайт Polisia.kz сообщает, что ДТП произошло на 59 километре автодороги "Кызылорда – Павлодар", между сёлами Достык и Торткудук Аксуского региона.

"31-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Noah (минивен), не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание авто в кювет. По данному факту проводится проверка", – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции уточнили, что в салоне автомашины находилось 11 пассажиров (шестеро детей и пятеро взрослых). Все они являются родственниками. В результате дорожно-транспортного происшествия, несовершеннолетние пассажиры 2016 года рождения и 2008 года рождения от полученных трав скончались на месте. Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, с травмами госпитализированы в больницу.

Все пострадавшие являются жителями Усть- Каменогорска, которые возвращались из Астаны.