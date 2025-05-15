  • 15 Мая, 20:06
  • BAIGENEWS

Министры транспорта Казахстана и Китая встретились в Астане

Стороны договорились запустить пассажирский поезд по маршруту Алматы-Сиань.

Сегодня, 18:59
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Министры транспорта Казахстана и Китая встретились в Астане Сегодня, 18:59
Сегодня, 18:59
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В Астане проходит первый транспортный форум Казахстан-Китай. В нём принимают участие более 300 представителей бизнес-сообщества и транспортно-логистических компаний из двух стран. В рамках форума прошла двусторонняя встреча министров транспорта двух государств Марата Карабаева и Лю Вэя, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны обсудили актуальные вопросы и договорились:

  • Создать мультимодальный транзитный коридор "Россия – Казахстан – Китай" с использованием трансграничной реки Иртыш;
  • Построить новый приграничный мост на КПП "Майкапшагай – Зимунай" для проезда большегрузного транспорта;
  • Открыть третий воздушный коридор;
  • Открыть два новых автомобильных пунктов пропуска, соединяющих Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области с соседними регионами КНР;
  • Запустить пассажирский поезд по маршруту Алматы-Сиань, а также увеличить количество авиарейсов до 65 в неделю.

Также в рамках форума подписан Меморандум между группой портов SPG Циндао и казахстанским портом Курык. Стороны намерены расширить сотрудничество в области строительства умных и экологически чистых портов, подготовки кадров, совершенствования процессов и повышения производительности.

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