Министры транспорта Казахстана и Китая встретились в Астане
Стороны договорились запустить пассажирский поезд по маршруту Алматы-Сиань.
Сегодня, 18:59
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Сегодня, 18:59Сегодня, 18:59
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В Астане проходит первый транспортный форум Казахстан-Китай. В нём принимают участие более 300 представителей бизнес-сообщества и транспортно-логистических компаний из двух стран. В рамках форума прошла двусторонняя встреча министров транспорта двух государств Марата Карабаева и Лю Вэя, передаёт BaigeNews.kz.
Стороны обсудили актуальные вопросы и договорились:
- Создать мультимодальный транзитный коридор "Россия – Казахстан – Китай" с использованием трансграничной реки Иртыш;
- Построить новый приграничный мост на КПП "Майкапшагай – Зимунай" для проезда большегрузного транспорта;
- Открыть третий воздушный коридор;
- Открыть два новых автомобильных пунктов пропуска, соединяющих Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области с соседними регионами КНР;
- Запустить пассажирский поезд по маршруту Алматы-Сиань, а также увеличить количество авиарейсов до 65 в неделю.
Также в рамках форума подписан Меморандум между группой портов SPG Циндао и казахстанским портом Курык. Стороны намерены расширить сотрудничество в области строительства умных и экологически чистых портов, подготовки кадров, совершенствования процессов и повышения производительности.
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