Лидер партии “Ак жол” Азат Перуашев высказался о предложениях правительства по изменению налоговой системы, подчеркнув противоречивость и недостаточную проработанность новых мер, передает BaigeNews.kz.

"Наши господа министры порой сами себе противоречат. С одной стороны, они предлагают сохранить розничный налог для бизнеса с оборотом до 2,2 миллиарда тенге по ставке 4%, с возможным снижением до 2%. С другой стороны, при переходе на НДС порог снижается до 15 миллионов тенге в год, то есть 1,2 миллиона тенге в месяц. Как это объяснить?" - задался вопросом Перуашев.

По словам политика, для B2C-сектора сохранение розничного налога выглядит логичным, однако для компаний, работающих с юридическими лицами, ситуация усложняется. Перуашев привел пример предприятия, производящего кирпичи.

"Если кирпичи покупает частное лицо — платится розничный налог, если компания — нужно начислять НДС. Это вынуждает предпринимателей вести двойной бухгалтерский учет, нанимать дополнительных бухгалтеров, а это усложняет администрирование бизнеса", - пояснил Перуашев.

Особое внимание мажилисмен уделил заявлению вице-министра национальной экономики РК Азамата Амрина, о том, что снижение порога и другие меры принесут бюджету 4-5 триллионов тенге.

"Президент поручил правительству не просто манипулировать цифрами, а предоставить точные данные. Если господин Амрин утверждает, что эти меры принесут доход, пусть покажет, за счет чего", - поделился депутат.

Перуашев напомнил о существовании кривой Лаффера — экономической теории, показывающей зависимость между налоговой ставкой и поступлениями в бюджет.

"Исторический опыт показывает, что при снижении ставки до 15% налоговые поступления увеличивались. Пока таких расчетов от правительства мы не видим", - отметил он.

По мнению лидера “Ак жол”, снижение порога для НДС до 15 миллионов тенге вряд ли выведет из тени тех, кто уже работает неофициально.

"Те, кто занимается фиктивными счетами и не производит реальной продукции, от этого не пострадают. Чтобы вывести их из тени, нужны другие меры. А повышение налоговой нагрузки коснется только тех, кто уже работает официально", - расссказал Перуашев.

Он также указал на рост оборота наличных средств в 2024 году, связывая это с увеличением налоговой нагрузки на малый бизнес.

"Растет скорость перехода на наличные. Люди предпочитают безналичные платежи за удобство, но среди малого бизнеса, особенно на рынках и в розничной торговле, растет использование наличных. Это ведет к увеличению доли серой экономики", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналиста о допустимом пороге налогообложения по НДС, Перуашев предложил установить его на уровне 75-80 миллионов тенге.

"Это связано с необходимостью расширения патентного налогообложения для микробизнеса. Патентная система удобна: в начале года предприниматель выбирает вид деятельности, рассчитывает доход и платит фиксированную сумму. Никто не требует отчетов и проверок", - пояснил он.

Перуашев также отметил, что текущие ограничения на патентную систему — оборот не более 1 миллиона тенге в год и запрет на наем работников — не соответствуют реалиям малого бизнеса.

"Малый бизнес часто семейный: работают дети, супруги. Нужно рассчитывать оборот на каждого человека. Если на одного работника — 15 миллионов тенге, на троих уже 45 миллионов, а для устойчивого микробизнеса нужно минимум 75-80 миллионов тенге", - добавил он.

Перуашев прокомментировал и существующий льготный налоговый режим в 3% для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги юридическим лицам.