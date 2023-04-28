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Минобороны РК Сегодня, 11:30
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Сегодня, 11:30
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Фото: Минобороны РК

Министры обороны Казахстана и Китая обсудили военное сотрудничество

Глава министерства обороны Казахстана Руслан Жаксылыков прибыл в столицу Индии для участия в совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz

В Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Казахстана и Китая.

"Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с министром обороны Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Шанфу", - говорится в коротком сообщении Минобороны РК.

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Сегодня, 11:30
450
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