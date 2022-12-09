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пресс-служба Минобороны РК Сегодня, 20:55
207
Сегодня, 20:55
207
Фото: пресс-служба Минобороны РК

Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности

В Москве состоялась встреча глав оборонных ведомств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и участников Содружества независимых государств. Министры обсудили вопросы региональной безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В мероприятии принял участие министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков. 

"Состоялся обмен мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, дальнейшего сотрудничества в военной сфере. Выражена озабоченность в связи с сохраняющейся нестабильностью в Афганистане и высоким уровнем террористической угрозы", - сообщили в Минобороны РК.

Участники встречи заявили о недопустимости любых попыток реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма. 
В совместном Коммюнике отмечена важность дальнейшего сотрудничества в рамках организаций, подчёркнута необходимость наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом, перекрытию каналов его финансирования и противодействию экстремистской идеологии.

В рамках визита министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков встретился с руководителем оборонного ведомства России Сергеем Шойгу.

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#Минобороны #СНГ #ШОС
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:55
207
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