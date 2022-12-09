Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В Москве состоялась встреча глав оборонных ведомств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и участников Содружества независимых государств. Министры обсудили вопросы региональной безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В мероприятии принял участие министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, дальнейшего сотрудничества в военной сфере. Выражена озабоченность в связи с сохраняющейся нестабильностью в Афганистане и высоким уровнем террористической угрозы", - сообщили в Минобороны РК.

Участники встречи заявили о недопустимости любых попыток реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма.

В совместном Коммюнике отмечена важность дальнейшего сотрудничества в рамках организаций, подчёркнута необходимость наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом, перекрытию каналов его финансирования и противодействию экстремистской идеологии.

В рамках визита министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков встретился с руководителем оборонного ведомства России Сергеем Шойгу.