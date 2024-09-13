Министры культуры Казахстана и России обсудили ключевые вопросы культурного сотрудничества

В рамках X Форума объединённых культур состоялась встреча министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, передаёт BaigeNews.kz.

Одной из главных тем встречи стало обсуждение договор`нностей, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Великой Победы. Об этом на III Национальном курултае говорил Глава государства. Президент поручил начать подготовку, подчеркнув важность сохранения памяти о героях войны и системную работу по восстановлению исторической справедливости. Министры определили последовательную работу в данном направлении.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества между театральными учреждениями двух стран, расширение контактов в области изобразительного искусства и анимации, а также отметили растущий интерес публики Казахстана и России к национальному кинематографу.

"Культурное сотрудничество между Казахстаном и Россией активно развивается. Успешные совместные проекты, гастроли и участие в международных фестивалях подтверждают наш общий успех. Мы продолжаем укреплять взаимодействие, выстраивая системный план для развития театрального, музейного и музыкального сотрудничества", — отметила Аида Балаева.

Во встрече участие принял также специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он подчеркнул важность предстоящего события — гастролей Казахского национального театра оперы и балета "Астана Опера" в Большом театре России, где будет представлена опера "Абай".

В завершение рассмотрены планы по дальнейшему развитию театрального и музейного дела, креативных индустрий и музыкального образования.