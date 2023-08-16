Министры будут собеседовать кандидатов в президентский молодежный кадровый резерв

С 1 по 30 сентября в онлайн-режиме казахстанцы не старше 35 лет могут подать документы на зачисление в ряды государственных управленцев. Об особенностях отбора на брифинге в Астане рассказал председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Жазыкбаева, особенностью нынешнего отбора станет его целевая направленность по шести ключевым отраслям: развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика; агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды; внешняя политика и инвестиции; экономическая и финансовая политика; цифровизация; социальная политика и гражданское общество.

В этом году также будет внедрена практика собеседования претендентов с участием представителей отраслевых государственных органов.

"Все резервисты будут отобраны для нужд государственного аппарата, поэтому в экспертных комиссиях будут сидеть люди именно из отраслевых министерств, будут приглашены первые руководители таких государственных органов", - отметил ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Абил, который также выступил перед журналстами.

Согласно требованиям, принять участие в отборе могут граждане Республики Казахстан не старше 35 лет, имеющие высшее образование, владеющие государственным языком не ниже уровня B1 и общим стажем работы не менее 5 лет.

Этапы отбора включают в себя оценку способности кандидатов работать с текстовой и числовой информацией, решать конкретные ситуационные задачи. Также будет проверяться компетентность участников в формате ассессмент-центра и интервью. Ассессмент-центр состоится в офлайн формате на базе Академии госуправления при Президенте. Он направлен на выявление и оценку компетенций кандидатов с помощью поведенческих индикаторов. Еще один этап отбора, как было упомянуто выше, – собеседование с кандидатами в Экспертной комиссии, в состав которой будут привлечены руководители государственных органов. На последнем этапе Национальная комиссия зачислит в Президентский молодежный кадровый резерв 50 лучших кандидатов.