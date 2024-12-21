Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Министра национальной экономики Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен Заместителем Премьер-Министра – Министром национальной экономики Республики Казахстан. Он освобожден от ранее занимаемой должности", — говорится в официальном сообщении Акорды.