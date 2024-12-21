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Министром национальной экономики стал Серик Жумангарин

Он освобождён от ранее занимаемой должности

Сегодня, 12:36
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 12:36
Сегодня, 12:36
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Фото: primeminister.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Министра национальной экономики Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен Заместителем Премьер-Министра – Министром национальной экономики Республики Казахстан. Он освобожден от ранее занимаемой должности", — говорится в официальном сообщении Акорды.

Ранее Президент освободил Нурлана Байбазарова от должности вице-премьера – Министра национальной экономики.

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