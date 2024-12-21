Министром национальной экономики стал Серик Жумангарин
Он освобождён от ранее занимаемой должности
Сегодня, 12:36
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Сегодня, 12:36Сегодня, 12:36
129Фото: primeminister.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Министра национальной экономики Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом Главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен Заместителем Премьер-Министра – Министром национальной экономики Республики Казахстан. Он освобожден от ранее занимаемой должности", — говорится в официальном сообщении Акорды.
Ранее Президент освободил Нурлана Байбазарова от должности вице-премьера – Министра национальной экономики.
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