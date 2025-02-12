Ключевая встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева состоялась с топ-менеджментом OpenAI, включая Сандро Джанеллу, главу по политике и партнерствам в Европе и на Ближнем Востоке, и Жюли Лаве, руководителя по взаимодействию с государствами ЕС, передаёт BaigeNews.kz.

OpenAI - американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области ИИ, которая создала всеми известный ChatGPT.

Стороны обсудили вопросы внедрения ИИ в Электронном правительстве, эксперты OpenAI, увидев казахстанские разработки были приятно удивлены и предложили провести техническую встречу с разработчиками компании.

Также были обсуждены вопросы информационной безопасности во избежание утечки персональных данных.