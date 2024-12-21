"Данные социально уязвимые категории, а они составляют свыше 11,9 млн казахстанцев, защищены государством и им будет обеспечен доступ к медицинской помощи на всех уровнях, в том числе к услугам ПМСП. Застрахованные в системе ОСМС граждане трудоспособного возраста, а это 5 млн. человек, также сохранят доступ к медицинской помощи в полном объеме", - заверила глава Минздрава.

Кроме того, по информации министра, свыше 1 млн граждан трудоспособного возраста, относящихся к кризисным (Д) и экстренным (Е) уровням социального благополучия, то есть с низким уровнем дохода, с 2026 года войдут в число застрахованных в системе ОСМС за счет местных исполнительных органов и смогут беспрепятственно получать дополнительно медицинскую помощь в пакете ОСМС.

Остальные категории, относящиеся к категории A, B, C согласно цифровой карте семьи МТСЗН, имеющие достаточные доходы, должны будут самостоятельно страховаться для получения плановой медицинской помощи, а экстренная будет обеспечиваться за счет государства.

В результате включения данных категорий граждан в систему ОСМС уровень застрахованности в группе лиц, имеющих социально-значимые заболевания, возрастет до 93%.

"Таким образом, мы видим, что принятые меры позволят обеспечить максимальный охват населения страхованием, а соответственно - доступность медицинской помощи. Сам единый пакет базовой государственной медицинской помощи будет включать все необходимые услуги независимо от статуса застрахованности: скорая помощь, экстренная стационарная помощь, диагностика и лечение социально значимых заболеваний (в том числе ВИЧ, туберкулез, онкологические болезни), паллиативная помощь и профилактические скрининги", - объясняет Альназарова.

Министр отмечает, что данный объем услуг является достаточным и покрывает все необходимые услуги медицинской помощи для пациентов с острыми и хроническими заболеваниями.

Нововведением станет, что с 2027 года ПМСП будет также включен в ОСМС, что создаст полноценный Единый пакет медицинской помощи. Этот пакет будет составлять 30% государственного финансирования и 70% – от системы ОСМС.