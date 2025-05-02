Министр здравоохранения оценила, как Алматы готовится к вызовам инфекций
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Министр здравоохранения с рабочей поездкой посетила город Алматы, где ознакомилась с деятельностью республиканской клиники и предприятия по выпуску медицинских изделий, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках визита министр посетила производственную площадку ТОО "Алмерек", специализирующуюся на выпуске медицинских изделий и осуществлении фармацевтической деятельности.
Акмарал Альназарова ознакомилась с технологическим процессом, оснащением предприятия и ассортиментом выпускаемой продукции — от гинекологических наборов и баллонов для остановки маточного кровотечения до контейнеров для биоматериала и терапевтических шпателей.
На сегодняшний день предприятие выпускает до 25 млн единиц продукции в год, из которых около 70% составляют изделия с казахстанским содержанием.
Производство сертифицировано по международному стандарту ISO 13485 и активно сотрудничает с государственным дистрибьютором ТОО "СК-Фармация", обеспечивая бесперебойные поставки в рамках долгосрочных контрактов.
Далее глава ведомства посетила Национальный научный центр инфекционных болезней, где заслушала информацию о текущей эпидемиологической ситуации, научных исследования, а также внедрении современных методов диагностики и лечения инфекционных заболеваний.
Завершением визита стала встреча министра с коллективом Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний. В центре реализуются программы профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, дерматовенерологических заболеваний, а также ведётся активная научно-практическая и образовательная деятельность.
В ходе встречи обсуждались меры по расширению доступности специализированной медицинской помощи, цифровизации клинических процессов и укреплению кадрового потенциала отрасли.
Министр подчеркнула важность системной подготовки медицинских специалистов и внедрения современных подходов в организации помощи населению.
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