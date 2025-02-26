  • 26 Февраля, 13:42
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Министр юстиции Казахстана высказался о деле Стати

Детали разрешения спора министр называть не стал.

Сегодня, 12:18
АВТОР
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 12:18
Сегодня, 12:18
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Фото: пресс-служба правительства РК

Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев прокомментировал многолетний судебный процесс против Стати, передает BaigeNews.kz

"Данный спор на сегодня закрыт. В прошлом году министерство юстиции дало полную информацию по данному вопросу. Вопрос закрыт в обоюдном конфиденциальном порядке. Раскрыть детали без второй стороны я не имею права, а нарушать с моей стороны неправильно", - сказал министр на брифинге в правительстве.

Ранее BaigeNews.kz писал о том, как развивался многолетний спор молдавского бизнесмена с Казахстаном. 

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