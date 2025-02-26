Министр юстиции Казахстана высказался о деле Стати
Детали разрешения спора министр называть не стал.
Сегодня, 12:18
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Сегодня, 12:18Сегодня, 12:18
140Фото: пресс-служба правительства РК
Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев прокомментировал многолетний судебный процесс против Стати, передает BaigeNews.kz.
"Данный спор на сегодня закрыт. В прошлом году министерство юстиции дало полную информацию по данному вопросу. Вопрос закрыт в обоюдном конфиденциальном порядке. Раскрыть детали без второй стороны я не имею права, а нарушать с моей стороны неправильно", - сказал министр на брифинге в правительстве.
Ранее BaigeNews.kz писал о том, как развивался многолетний спор молдавского бизнесмена с Казахстаном.
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