Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев прокомментировал многолетний судебный процесс против Стати, передает BaigeNews.kz.

"Данный спор на сегодня закрыт. В прошлом году министерство юстиции дало полную информацию по данному вопросу. Вопрос закрыт в обоюдном конфиденциальном порядке. Раскрыть детали без второй стороны я не имею права, а нарушать с моей стороны неправильно", - сказал министр на брифинге в правительстве.