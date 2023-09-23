Министр туризма и спорта РК посетил атлетическую деревню в Ханчжоу

Перед торжественной церемонией открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев посетил атлетическую деревню, в которой, наряду с другими командами, живет и тренируется сборная команда Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В первую очередь, министр поприветствовал парней и девушек, которые будут защищать честь нашей страны на этой Азиаде, и пожелал им показать высокие результаты на главных спортивных соревнованиях континента.



Следом Ермек Маржикпаев ознакомился с работой оперативного штаба, ответственного за расселение наших спортсменов, питание, логистику и другие важные вопросы. Сотрудники штаба рассказали, как продвигается их работа, отчитались о результатах. Министр, в свою очередь, отметил, что поддержка сборной Казахстана оказывается круглосуточно, а расположение штаба в одном здании с атлетами позволяет решать любые возникающие проблемы очень оперативно.

"Для нас очень важно, чтобы атлеты, представляющие Казахстан, имели полный доступ к тренировочным площадкам, жили, отдыхали и готовились к соревнованиям с комфортом. Вопросы организационного характера не менее весомы, чем тренировки и медицинский контроль. Все мы – команда Казахстана, поэтому объеденившись мы должны идти к стоящей перед нами цели – улучшению результата Азиады в Джакарте", – сказал министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

Напомним, в китайском городе Ханчжоу, где 23 сентября стартуют Азиатские игры-2023, состоялась официальная церемония приветствия казахстанской сборной.

В преддверии Азиатских игр в китайском городе Ханчжоу прошло торжественное поднятие флага Казахстана, приуроченное к прибытию сборной нашей страны в КНР для участия в соревнованиях.

Также сообщалось, что на Азиатских играх в Китае от Казахстана выступит рекордное количество спортсменов.

В Ханчжоу Казахстан представят 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 — неолимпийские виды. Кроме того, на предстоящих соревнованиях будут разыграны лицензии на Парижскую Олимпиаду по 8-ми видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.



А в общей сложности более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта.