Министр туризма и спорта РК обратился к сборной по футболу после поражения
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Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев поддержал национальную команду страны по футболу после поражения в матче за выход на Евро-2024, передает BaigeNews.kz.
В выездном матче Казахстан уступил Греции со счетом 5:0, лишившись шансов на выход на чемпионат Европы-2024 по футболу.
"К сожалению, наша сборная проиграла, но мы не должны забывать, что это спорт — в нем победы и поражения идут рука об руку. Даже несмотря на то, что игра была на выезде, более 400 болельщиков поддерживали национальную сборную на стадионе, миллионы зрителей по всей стране переживали за наших ребят. Это доказывает, что в такие моменты мы все едины. Хотелось бы выразить благодарность парням, которые подарили нам надежду выхода на Евро. Желаю в дальнейшем удачи и только побед. Мы всегда вместе с вами", — написал Ермек Маржикпаев на своей странице в Instagram.
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