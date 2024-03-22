Министр туризма и спорта РК обратился к сборной по футболу после поражения

Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев поддержал национальную команду страны по футболу после поражения в матче за выход на Евро-2024, передает BaigeNews.kz.

В выездном матче Казахстан уступил Греции со счетом 5:0, лишившись шансов на выход на чемпионат Европы-2024 по футболу.