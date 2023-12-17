Министр туризма и спорта поздравил Шавката Рахмонова

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев поздравил Шавката Рахмонова с победой над Стивеном Томпсоном на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Отличная новость уже с раннего утра. Гордость страны в смешанных единоборствах Шавкат Рахмонов провел сегодня очередной поединок в UFC и порадовал нас еще одной яркой победой. От всей души поздравляю нашего славного спортсмена!", — сказал Ермек Маржикбаев.

Отмечается, что 40-летний американский спортсмен Стивен Томпсон в своей спортивной карьере 24 раза выходил на октагон и 17 раз отмечал победу. А путь Шавката Рахмонова знают все казахстанские болельщики. 29-летний боец занимается смешанными единоборствами с 2014 года. За это время он 17 раз выходил на октагон, завершив все противостояния с явным преимуществом. Это 18-я победа Шавката.

Напомним, казахстанец победил американца досрочно — удушающим приёмом во втором раунде из трёх запланированных.

На турнир прибыл экс-президент США Дональд Трамп. Политик приехал поболеть за американца Колби Ковингтона, которому бывший президент пообещал посетить этот бой.

Известно, что у Шавката Рахмонова немало поклонников не только в Казахстане, но и в США, а также в других странах. Недавно "Номад" даже заставил американского журналиста заговорить по-казахски.

Между тем, это вторая в этом году победа Рахмонова над соперником из США. В марте на турнире UFC 285 казахстанец "удосрочил" американца Джеффа Нила. После чего Шавката официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.