Министр транспорта прибыл в Кызылорду с рабочим визитом

Министр транспорта РК Марат Карабаев посетил Кызылорду с рабочим визитом, осмотрел работу по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры региона, встретился с жителями.

Аким области Нурлыбек Налибаев в первую очередь ознакомил с работой вновь открывшегося автовокзала на левом берегу. Новый автовокзал-новый объект, построенный в соответствии с требованиями и запросами населения. Здесь предусмотрены все условия для пассажиров и водителей, граждан с ограниченными возможностями.

Отсюда пассажиры могут отправиться в 38 международных и различных направлений. На территории здания, обслуживающей 200 пассажиров в сутки, изготовлено 6 перронов для выгрузки пассажиров, 11 для выезжающих. Есть дополнительная парковка на 30 мест для автобусов. Далее министр ознакомился с проделанной работой по дальнейшему совершенствованию деятельности пассажирских перевозок, решению проблем общественного транспорта.

Для организации деятельности "Экотакси" в ТОО "Автобусный парк Кызылорда" приобретено 100 электромобилей марки "JAC EJ7". Сегодня ежедневно обслуживают жителей и гостей города 52 электромобиля, ведется государственная регистрация 48 автомобилей. Для элекромобилей на базе ТОО "Автобусный парк Кызылорда" установлены 5 силовых установок, в нескольких местах города компания "Qazaq Energy Charge" разместила зарядные станции.

В 2022-2024 годах для кардинального решения проблемы общественного транспорта города Кызылорда через АО "Фонд развития промышленности" приобретено 300 автобусов "Yutong ZK6852 HG" работающих на природном газе.

Кроме того, министр ознакомился с ходом работ по реконструкции автодороги "Кызылорда-Жезказган". Общая протяженность дороги республиканского значения "Кызылорда-Жезказган" составляет 424 километра, а на территории Кызылординской области – 216 километров. Сейчас строительные работы завершены на 65%, до конца года планируется ввести в эксплуатацию 140 километров дорог. Период строительства данной автомобильной дороги охватывает период с 2022 по 2026 годы.

Марат Карабаев отметил, что реконструкция автодороги "Кызылорда-Жезказган" является проектом республиканского значения, и важно качественное строительство.