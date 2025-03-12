На пленарном заседании Мажилиса министр транспорта Казахстана Марат Карабаев прокомментировал ситуацию с состоянием автодорог в стране, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, основными причинами стали несвоевременное выделение средств на ремонт и слишком низкие тарифы.

"По платности хотел отметить, что в Казахстане самые низкие тарифы по сравнению с другими странами, в том числе с соседними странами. Они на 20 и более раз ниже. Проблемы с определенными участками, не со всеми, имелись по двум причинам. Своевременно деньги не были выделены на ремонтные работы. Та же дорога на Боровое, ее завершили в 2009 году, пропустили три межремонтных срока", - сказал Карабаев.

Министр также отметил, что для решения проблемы на плохих участках дорог плата не взимается. Вместе с тем, по поручению главы государства 10 тысяч километров дорог республиканского значения проходят средний ремонт.