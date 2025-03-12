  • 12 Марта, 15:56
  • BAIGENEWS

Министр транспорта объяснил причины плохого состояния дорог в Казахстане

По его словам, казахстанцы платят за дороги в 20 раз меньше, чем жители соседних стран.

Сегодня, 14:52
АВТОР
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schuchinsk.kz Сегодня, 14:52
Сегодня, 14:52
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Фото: schuchinsk.kz

На пленарном заседании Мажилиса министр транспорта Казахстана Марат Карабаев прокомментировал ситуацию с состоянием автодорог в стране, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, основными причинами стали несвоевременное выделение средств на ремонт и слишком низкие тарифы.

"По платности хотел отметить, что в Казахстане самые низкие тарифы по сравнению с другими странами, в том числе с соседними странами. Они на 20 и более раз ниже. Проблемы с определенными участками, не со всеми, имелись по двум причинам. Своевременно деньги не были выделены на ремонтные работы. Та же дорога на Боровое, ее завершили в 2009 году, пропустили три межремонтных срока", - сказал Карабаев.

Министр также отметил, что для решения проблемы на плохих участках дорог плата не взимается. Вместе с тем, по поручению главы государства 10 тысяч километров дорог республиканского значения проходят средний ремонт.

"В рамках этой работы все участки, которые давно не ремонтировались, пройдут полным ремонтом. За счет платности мы сейчас активизировали работу по закупу техники и за последние два года тысячи единиц техники купили. Это существенно поможет в целом улучшить состояние дорог", - пояснил министр.

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