Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев прокомментировал ситуацию с возможным ростом цен на шоколад в Казахстане после заявлений крупных американских производителей о перебоях с поставками сырья, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, отечественные кондитерские фабрики уже сталкиваются с определенными трудностями в поставках, однако серьезного роста цен не ожидается.

"Я буквально две недели назад был в Костанайской области. Кондитерская фабрика “Большевичка” тоже поднимала этот вопрос. Есть перебои с поставками, есть вопросы по цене и качеству сырья. Но по их данным, на тот момент запасов было достаточно, и серьезного подорожания не предвидится", - заявил министр.

Он также отметил, что рынок кондитерской продукции в Казахстане высококонкурентный и представлен большим количеством производителей, что сдерживает резкие скачки цен.

Что касается импортного шоколада, министр подчеркнул, что потребители всегда могут выбирать между отечественной и зарубежной продукцией.

"На рынке большое количество предложений. Если цена растет в каком-то сегменте, то вы переключайтесь как потребитель. Не кушайте Mars, кушайте нашу отечественную “Баян-Сулу” или “Мишку на севере”. Вот и все", - добавил он.

Напомним, американские бренды кондитерской продукции Mondelēz и Mars предупредили розницу о намерении повысить отгрузочные цены с февраля-марта. Так, шоколадки Mars, Snickers, Milky Way и Bounty могут подорожать на 16-19%, конфеты "Коркунов" – на 11-19%, шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, круассаны 7 Days и пирожные "Барни" – на 5-15%.