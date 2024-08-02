Министр торговли и интеграции озвучил решение по петиции "Вернуть время назад"

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев озвучил решение по петиции "Вернуть время назад", передаёт BaigeNews.kz.

Члены рабочей группы пришли к решению, что часовой пояс UTC+5 соответствует естественным солнечным циклам на большей части территории Казахстана.

"В перспективе данный часовой пояс положительно скажется на здоровье наших граждан, поскольку их биологические ритмы будут лучше согласованы с природным циклом день-ночь. По мнению учёных, период адаптации может занять определенное время. Прошло всего 5 месяцев с момента перехода на единый часовой пояс. Как отметили ученые, ещё рано делать какие-либо выводы по оценке или подтверждению влияния на здоровье населения. Для этого нужно время. Рабочая группа рекомендовала министерствам здравоохранения, образования и науки изучить влияние единого часового пояса на здоровье населения в течение следующих трёх лет", - сказал министр.

По его словам, перевод часов не повлиял на общее потребление электроэнергии в стране. Это подтверждено цифрами сразу двух министерств - энергетики и национальной экономики.