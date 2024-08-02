Министр торговли и интеграции озвучил решение по петиции "Вернуть время назад"
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Члены рабочей группы пришли к решению, что часовой пояс UTC+5 соответствует естественным солнечным циклам на большей части территории Казахстана.
"В перспективе данный часовой пояс положительно скажется на здоровье наших граждан, поскольку их биологические ритмы будут лучше согласованы с природным циклом день-ночь. По мнению учёных, период адаптации может занять определенное время. Прошло всего 5 месяцев с момента перехода на единый часовой пояс. Как отметили ученые, ещё рано делать какие-либо выводы по оценке или подтверждению влияния на здоровье населения. Для этого нужно время. Рабочая группа рекомендовала министерствам здравоохранения, образования и науки изучить влияние единого часового пояса на здоровье населения в течение следующих трёх лет", - сказал министр.
По его словам, перевод часов не повлиял на общее потребление электроэнергии в стране. Это подтверждено цифрами сразу двух министерств - энергетики и национальной экономики.
"Что касается рабочего процесса, министерством труда и социальной защиты населения предлагается совместно с акиматами и предприятиями рассмотреть возможность корректировки рабочего графика с учётом светового дня. На основании всех рекомендаций, а также принимая во внимание отсутствие научно обоснованных данных о негативных последствиях перевода времени, министерство торговли и интеграции приняло решение отказать в удовлетворении петиции", - заключил Шаккалиев.
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