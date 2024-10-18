"Давайте оценивать по работе" - министр спорта РК отреагировал на шутку Черчесова

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов отреагировал на слова главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова про "французский язык", передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Facebook он написал, что шутка Станислава Черчесова про "французский язык" оказалась неудачной.

"Это прекрасно понимают как в Федерации футбола Казахстана, так и сам тренер. Однако задача Черчесова — вывести нашу сборную на новый уровень. И давайте оценивать его, прежде всего, по работе. Мы всегда были гостеприимным, доброжелательным и терпимым народом. Именно эти качества делают нас сильнее. Давайте покажем, что мы являемся мудрым, толерантным и цивилизованным обществом, способным решать любые вопросы с пониманием и спокойствием. Станислав Черчесов — известный профессионал с международным опытом и 20-летней карьерой в футболе. Я, надеюсь, что он оправдает доверие казахстанских болельщиков и выведет сборную из этой непростой ситуации на новый уровень. Мы — одна футбольная семья и давайте поддержим друг друга!", - написал он.

Напомним, ранее в соцсетях распространяется видео, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Минтуризма и спорта направило в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос.