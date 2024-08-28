Министр спорта раскритиковал слабую подготовку казахстанских спортсменов к Олимпиаде
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Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев критически высказался о подготовке национальной сборной, оценивая её выступление на летних Олимпийских играх в Париже, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Глава Минспорта напомнил, что на Олимпийские игры в Париже приехали 67 тренеров и 15 представителей комплексной научной группы. В частности, министр возмутился тем, что впервые в истории страны количество медицинских специалистов и тренеров превысило число спортсменов.
Также он указал на несправедливое распределение лицензий между регионами. Так, на Олимпиаде в Париже участвовали спортсмены из 17 регионов страны. Наибольшее количество путевок получили представители Алматы, Астаны и Шымкента, в то время как спортсмены Костанайской, Улытауской и Мангистауской областей не получили ни одной лицензии.
Маржикпаев сообщил руководителям управлений спорта областей, что для успеха национальной сборной необходимо не только поддерживать текущее состояние подготовки спортсменов, но и активно работать над его улучшением, уделяя особое внимание подготовке спортивного резерва. А также местным исполнительным органам следует сосредоточить внимание на олимпийских видах спорта и пересмотреть политику развития отрасли.
"Необходимо начать информационно-разъяснительную работу с заинтересованными сторонами. Нам предстоит подготовка к следующим крупным спортивным событиям, включая зимние Азиатские игры 2025 года в Китае и зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане. Необходимо усилить подготовку национальной сборной, чтобы достойно представить Казахстан на международной арене", - сказал Маржикпаев.
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