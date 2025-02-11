Министр Сапаров озвучил причины подорожания мяса в Казахстане
Спрос на казахстанскую говядину растет.
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Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве прокомментировал повышение цены на мясо, передает BaigeNews.kz.
Журналист, задавая вопрос отметил, что стоимость килограмма говядины составляет больше 3-5 тысяч тенге. Министр, в свою очередь пояснил, что на цену повлиял спрос со стороны Таджикистана и Узбекистана.
"Начали закупать, по регионам ездить. В этот момент наши посредники подключились и начали поднимать цены. Сейчас (цена - прим.редакцией) потихоньку стабилизируется. Я вчера сам звонил тем, кто занимается мясом. Начинается от 2 700 до 3 300 тенге. Где-то и по 3 500 может есть, в зависимости от части - мякоть или на костях. Поэтому мяса достаточно, мяса хватит", - сказал Сапаров.
Прогноз на цены на ближайшее время министр сельского хозяйства давать не стал, отметив, что задача его ведомства – производить.
Ценой занимается департамент торговли, добавил Сапаров.
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