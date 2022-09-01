Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Министр просвещения поздравил с Днём знаний всех учащихся, учителей и родителей
wikimedia.org Сегодня, 08:50
161
Фото: wikimedia.org

Министр просвещения поздравил с Днём знаний всех учащихся, учителей и родителей

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов поздравил всех учителей, школьников и родителей с Днём знаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на страницу главы ведомства в Facebook.

"Поздравляю вас с первым сентября — началом нового учебного года! Этот праздник вызывает много эмоций, так как все мы были учениками и помним незабываемые школьные годы. Это праздник, объединяющий целые поколения", — написал министр.

Самым волнительным и торжественным, считает Асхат Аймагамбетов, этот день станет для первоклашек, их мам и пап, бабушек и дедушек. В этом году около 400 тысяч детей пойдут в первый класс, получат свои первые буквари и откроют для себя мир знаний.

Не менее волнительным, написал министр, он будет для 170 тысяч учащихся выпускных классов, которые затем будут готовиться к выпускным экзаменам, поступлению в вузы и к началу нового этапа в жизни. И для того, чтобы он стал более комфортным, с прошлого года введено несколько преимуществ при сдаче ЕНТ. Это четыре попытки пройти тестирование и две возможности, чтобы получить грант.

"В 7,6 тысячи школ 3,7 миллиона детей будут обучать наши учителя, которым мы говорим слова благодарности за их благородный труд и высокий профессионализм. В казахстанских школах, колледжах, детских садах, организациях образования работают прекрасные педагоги, по-настоящему преданные своему призванию, раскрывающие таланты наших детей. Достижения наших учеников и учениц на международных олимпиадах, студентов колледжей на чемпионатах Workdskills и другие успехи наших детей тому подтверждение", — отметил Аймагамбетов. 

Особое внимание поддержке, как педагогов, так и школьников уделяет президент Токаев. С января 2023 года зарплаты педагогов, воспитателей детских садов и других работников сферы образования повысятся на 25 процентов. А детям, занявшим призовые места на международных предметных олимпиадах, будут выплачиваться премии до 4,7 миллиона тенге. Перечень таких олимпиад пополнится ещё семью интеллектуальными соревнованиями. Также детям предоставят гранты для обучения в вузах. Выплаты получат и педагоги-наставники.

"Важно понимать, что слабоуспевающим детям нужна особая поддержка, добрые слова и вера в то, что у них все получится. Поэтому в этом году при поддержке Президента мы ввели 15-процентную квоту для того, чтобы они могли получить образование в таких школах, как "БИЛ", "Дарын" и других. И запустили ряд специальных программ, — написал Аймагамбетов. — Мы увеличиваем количество педагогов-ассистентов для того, чтобы дети с особыми потребностями чувствовали себя максимально комфортно и могли обучаться в обычных школах. И это только часть комплексной работы в данном направлении.

Надеюсь, что коллеги поддержат меня в этом вопросе и с пониманием будут относиться к тем, кто нуждается в доброте, ласковом взгляде, поддержке и вере в себя.

Желаю всем детям успешного учебного года, крепкого здоровья, стремления к новым знаниям, победам и открытиям! Коллегам — творческих успехов, благодарных и прилежных учеников, благополучия и успехов!" — написал министр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#День знаний #Министерство просвещения #Асхат Аймагамбетов
Сегодня, 08:50
161
Журналист

Рекомендуем

Наверх