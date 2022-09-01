Министр просвещения поздравил с Днём знаний всех учащихся, учителей и родителей

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Министр просвещения Асхат Аймагамбетов поздравил всех учителей, школьников и родителей с Днём знаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на страницу главы ведомства в Facebook.

"Поздравляю вас с первым сентября — началом нового учебного года! Этот праздник вызывает много эмоций, так как все мы были учениками и помним незабываемые школьные годы. Это праздник, объединяющий целые поколения", — написал министр.

Самым волнительным и торжественным, считает Асхат Аймагамбетов, этот день станет для первоклашек, их мам и пап, бабушек и дедушек. В этом году около 400 тысяч детей пойдут в первый класс, получат свои первые буквари и откроют для себя мир знаний.

Не менее волнительным, написал министр, он будет для 170 тысяч учащихся выпускных классов, которые затем будут готовиться к выпускным экзаменам, поступлению в вузы и к началу нового этапа в жизни. И для того, чтобы он стал более комфортным, с прошлого года введено несколько преимуществ при сдаче ЕНТ. Это четыре попытки пройти тестирование и две возможности, чтобы получить грант.

"В 7,6 тысячи школ 3,7 миллиона детей будут обучать наши учителя, которым мы говорим слова благодарности за их благородный труд и высокий профессионализм. В казахстанских школах, колледжах, детских садах, организациях образования работают прекрасные педагоги, по-настоящему преданные своему призванию, раскрывающие таланты наших детей. Достижения наших учеников и учениц на международных олимпиадах, студентов колледжей на чемпионатах Workdskills и другие успехи наших детей тому подтверждение", — отметил Аймагамбетов.

Особое внимание поддержке, как педагогов, так и школьников уделяет президент Токаев. С января 2023 года зарплаты педагогов, воспитателей детских садов и других работников сферы образования повысятся на 25 процентов. А детям, занявшим призовые места на международных предметных олимпиадах, будут выплачиваться премии до 4,7 миллиона тенге. Перечень таких олимпиад пополнится ещё семью интеллектуальными соревнованиями. Также детям предоставят гранты для обучения в вузах. Выплаты получат и педагоги-наставники.