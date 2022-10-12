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  • Министр просвещения поручил решить вопрос доплат в 250 процентов учителям, поехавшим в регионы
pixabay.com Сегодня, 09:38
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Фото: pixabay.com

Министр просвещения поручил решить вопрос доплат в 250 процентов учителям, поехавшим в регионы

​Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов провёл онлайн встречу с педагогами, которые в рамках специальной программы приехали работать в четыре регионах страны, где не хватает учителей и низкое качество образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства. Речь идёт о Туркестанской, Атырауской, Мангистауской и Алматинской областях. 

Глава Минпросвещения узнал, как местные исполнительные органы встретили педагогов, как учителя адаптировались на новом месте, каковы условия их труда и проживания, как производится оплата труда, какие  проблемы имеются на сегодняшний день.

Министр поручил взять на контроль вопросы создания комфортных условий, помощи в решении бытовых вопросов, в едином подходе к выплате заработной платы. Он поручил также руководителям структурных подразделений быть на постоянной связи с педагогами и оперативно решать все возникающие вопросы.

Асхат Аймагамбетов обратив внимание на предоставление полного пакета мер поддержки педагогам, а именно - предоставление доплаты в размере 250 процентов от должностного оклада в полном размере в соответствии с фактической педагогической нагрузкой. Данная сумма включает повышенную заработную плату, возмещение оплаты за аренду жилья и коммунальные услуги. Представителям местных исполнительных органов и структурных подразделений поручено взять этот вопрос на особый контроль и своевременно осуществлять все необходимые выплаты.

Напомним, ранее в министерстве разработали специальную программу по привлечению лучших педагогов страны в Туркестанскую, Атыраускую, Мангистаускую и Алматинскую области. В рамках проекта предусмотрены доплаты учителям в размере 250 процентов от должностного оклада и возмещение оплаты за аренду жилья и комуслуг.

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#учитель #зарплата #Министерство просвещения #Асхат Аймагамбетов
Журналист
Сегодня, 09:38
329
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