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pixabay.com 18 Августа, 13:46
687
Фото: pixabay.com

Министр просвещения подписал госстандарт, продлевающий учебный год в Казахстане

Учебный год в Казахстане продлили официально, передаёт BaigeNews.kz

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов подписал государственный образовательный стандарт воспитания, обучения и образования школьников. Документ опубликован на сайте "Әділет". 

Согласно обновлённому госстандарту изменены сроки обучения. С 2022 года первоклассники будут учиться 35 недель вместо 33-х, ученики со второго по 11 классы — 36 недель, вместо 34. 

Продолжительность каникулярного времени в новом учебном году теперь составляет не менее 115 дней, из них в учебном году дети будут отдыхать не менее 25 дней.

Отправлять на каникулы школьников, как и прежде, будут три раза — осенью, зимой и весной. Для обучающихся 1-х классов в третьей четверти дополнительно учли недельные каникулы.

Ранее Асхат Аймагамбетов назвал причину сокращения школьных каникул. По словам министра, увеличение учебного года позволит избежать трёхсменки. 

Учебный год в Казахстане продлили на две недели.

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#учебный год #образование #Министерство просвещения #школа #каникулы
18 Августа, 13:46
687
Журналист

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