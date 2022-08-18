Министр просвещения подписал госстандарт, продлевающий учебный год в Казахстане

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Учебный год в Казахстане продлили официально, передаёт BaigeNews.kz.

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов подписал государственный образовательный стандарт воспитания, обучения и образования школьников. Документ опубликован на сайте "Әділет".

Согласно обновлённому госстандарту изменены сроки обучения. С 2022 года первоклассники будут учиться 35 недель вместо 33-х, ученики со второго по 11 классы — 36 недель, вместо 34.

Продолжительность каникулярного времени в новом учебном году теперь составляет не менее 115 дней, из них в учебном году дети будут отдыхать не менее 25 дней.

Отправлять на каникулы школьников, как и прежде, будут три раза — осенью, зимой и весной. Для обучающихся 1-х классов в третьей четверти дополнительно учли недельные каникулы.

Ранее Асхат Аймагамбетов назвал причину сокращения школьных каникул. По словам министра, увеличение учебного года позволит избежать трёхсменки.

Учебный год в Казахстане продлили на две недели.