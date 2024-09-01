Министр просвещения обратился к казахстанцам в День знаний
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В Казахстане для 3,9 миллионов школьников начался новый 2024-2025 учебный год, передаёт BaigeNews.kz.
С Днём знаний казахстанцев поздравил глава министерства просвещения страны Гани Бейсембаев. Он отметил, что государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием и достойным воспитанием.
"Сегодня 90 тысяч школьников нашей страны начнут получать знания в новых школах, в том числе построенных в рамках масштабного Национального проекта "Комфортная школа". Более 200 тыс. детей сядут за парты школ, прошедших капитальный ремонт. 1 сентября – особенный праздник для первоклашек. В этом году первый звонок прозвенит для 352 тыс. маленьких казахстанцев, а для 219 тыс. одиннадцатиклассников – это последний год в стенах родных школ. Дорогие дети, пусть этот год будет наполнен интересными и полезными открытиями, увлекательными уроками и новыми достижениями", — говорится в сообщении Гани Бейсембаева.
Министр также подчеркнул колоссальную роль педагогов в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и поздравил с праздником учителей.
"Уважаемые коллеги, примите самые искренние слова признательности за ваш благородный труд и преданность избранному делу. Именно вы сегодня не просто обучаете знаниям, но и передаете главные ценности нашего народа. Пусть этот год будет полон свершений и знаменательных событий. Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия! С Днем знаний!", — резюмировал министр.
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