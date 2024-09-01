Гани Бейсембаев посидел за партой и вспомнил свои школьные годы

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев 1 сентября принял участие в мероприятии, посвящённом началу нового учебного года в средней школе №103. Он посидел за партой и вспомнил свои школьные годы, передаёт BaigeNews.kz.

В торжественной линейке приняли участие первоклассники и ученики 11 классов.

"Сегодня, с одной стороны, первый день нового учебного года, а с другой — открытие новой современной школы, построенной в рамках проекта "Комфортная школа". Всего по стране в этом году будут открыты более 300 школ на 500 тысяч ученических мест. К 1 сентября приурочили открытие 70 школ", — заявил министр Гани Бейсембаев.

Она построенная в рамках проекта "Комфотрная школа". Министр рассказал, чем эти школы отличаются от других.

"Школа отличается в первую очередь удобством. В том плане, что если ранее школы имели только один спортивный зал, то эта школа имеет четыре спортивных зала: два для старших классов, два для начальной школы. Вы видите, что классы большие, светлые, оборудованы современной мебелью и техническими средствами. Здесь также предусмотрена система безопасности: турникеты, тревожные кнопки и видеокамеры. Вспомните, какие у нас были парты. Деревянные, старые. Я вообще учился в школе почти как барачного типа, это были 60-70 годы прошлого столетия. С тем, что сейчас, конечно, не сравнить, я думаю, с этим согласятся все мои сверстники. Мои внуки пошли в первый и второй класс. Я рад, что для них, наших внуков и детей созданы максимально комфортные условия для учебы", — отметил глава Минпросвещения.

К слову, министр провел небольшую экскурсию для журналистов и показал лично, как выглядит спортивный зал.

Отметим, что сегодня в Астане было открыто восемь комфортных школ. По стране двери распахнули для учеников 16 таких учебных заведений. Ожидается, что до конца года поэтапно откроются все оставшиеся 217 школ.