  • 4 Марта, 10:21
  • BAIGENEWS

Министр промышленности и строительства принес присягу в Правительстве

Сегодня, 10:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ktze.kz Сегодня, 10:10
Сегодня, 10:10
49
Фото: ktze.kz

На заседании Правительства новый министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев принес присягу служить народу Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Перед народом и Президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь", - говорится в тексте присяги.

Напомним, на прошлой неделе указом Главы государства Ерсайын Нагаспаев был назначен министром промышленности и строительства Казахстана.

Самое читаемое

Наверх