На заседании Правительства новый министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев принес присягу служить народу Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Перед народом и Президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь", - говорится в тексте присяги.