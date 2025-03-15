Министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев совершил свою первую рабочую поездку, в ходе которой посетил металлургический комбинат АО "Qarmet", а также несколько промышленных предприятий в городе Сарань, передаёт BaigeNews.kz.

Во время визита он ознакомился с реализацией инвестиционной программы "9-5-5", направленной на комплексную модернизацию всего комбината. Министр осмотрел ключевые объекты Стального департамента, где ему представили информацию о текущих показателях производства, проводимых ремонтных работах и планах по созданию металлургического кластера, который обеспечит развитие малого и среднего бизнеса вокруг предприятия.

Ерсайын Нагаспаев подчеркнул, что модернизация АО "Qarmet" ведется в соответствии с поручением Президента Казахстана и находится под особым контролем Правительства.

"Перед инвестором стоят серьезные задачи по обеспечению промышленной и экологической безопасности, увеличению производственных мощностей и выпуску новой стальной продукции высокого качества. Министерство окажет необходимую поддержку в этих вопросах", — отметил министр.

По итогам 2024 года производство чугуна на АО "Qarmet" увеличилось на 14 процентов, а стали — на 18 процентов. В 2025 году предприятие планирует выпустить 3,3 миллиона тонн чугуна и 3,7 миллиона тонн стали, что на 5 и 6 процентов больше, чем в предыдущем году.

В завершение визита министр дал руководству предприятия ряд конкретных поручений по своевременному выполнению всех обязательств, предусмотренных в инвестиционной программе. В частности, особое внимание будет уделено модернизации Доменного, Сортопрокатного и Листопрокатного цехов.