Министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что последний звонок в школах пройдет в установленный срок и переносить его не будут, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вместе с тем министр обратился к родителям выпускников с просьбой не превращать эти мероприятия в расточительство.

"Мы не должны учить наших детей тратить деньги без необходимости. Школа - это все-таки среда воспитания, пример для подрастающего поколения. Если мы сейчас, как родители, будем заниматься ресторанами и кафе, то какое поколение мы с вами вместе вырастим? Нужно быть скромными, экономными", - сказал Бейсембаев.

Все имеющиеся средства он посоветовал направить на благополучие детей, а не на ресторан. Ведь ресторан не является показателем благополучия.