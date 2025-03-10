Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме
Казахстан и Италия подписали меморандум.
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Казахстанская делегация под руководством министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова посетила оборонное ведомство и военные объекты Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Они обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, такие как военное образование, боевая подготовка и миротворческая деятельность.
Руслан Жаксылыков отметил важность миротворческих миссий для Казахстана на международной арене и упомянул участие казахстанских офицеров в миссии ООН в Ливане вместе с итальянским контингентом как пример успешного сотрудничества.
Переговоры завершились подписанием меморандума о сотрудничестве в академической сфере и научных исследованиях между Национальным университетом обороны Казахстана и Центром высших оборонных исследований Италии.
Во время визита делегация также посетила морскую авиабазу Пратика-ди-Маре и военный аэропорт, где представители итальянской компании "Leonardo" показали боевые вертолеты и инструменты для автоматизированного управления войсками.
Кроме того, казахстанская делегация побывала на базе горной подготовки "Акуила", расположенной в 119 км от Рима, где ознакомилась с инфраструктурой, снаряжением и программой обучения военнослужащих Альпийского полка Сухопутных войск Италии.
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