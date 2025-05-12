Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов прокомментировал ситуацию с застройками в зонах паводкового риска и рассказал, как государство решает проблему нехватки специалистов в водной отрасли, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Во время обсуждений в рамках правчаса в Мажилисе депутат Ерболат Саурыков напомнил, что прошлой весной Казахстан столкнулся с масштабными наводнениями. Тогда стало очевидно: множество жилых домов были построены в водоохранных зонах и в местах с высоким риском затопления. Министру задали вопрос – что делается сейчас для предотвращения подобных последствий в будущем?

По словам Нуржана Нуржигитова, в стране насчитывается более 14,5 тысячи строений, расположенных в водоохранных зонах, 80% из них – в Алматы. Согласно действующему законодательству, все объекты, построенные до 1 июля 2019 года, признаются законными. Эта норма сохранена и в новом Водном кодексе, который вступит в силу 13 июня 2025 года. Если до этого времени местные акиматы официально обозначат границы водоохранных зон и передадут участки по закону, такие строения также будут считаться легальными.

Для усиления контроля за ситуацией, бассейновым инспекциям министерства предоставлены новые полномочия. Теперь они смогут оперативно реагировать на нарушения и пресекать незаконное строительство.

Другой проблемой, мешающей реформе водной отрасли, министр назвал дефицит кадров. По его словам, в 2023–2024 учебном году на водные специальности поступили всего 293 студента по всей стране. В этом году количество абитуриентов выросло до 593, половина из них – в созданный в Таразе Национальный университет водного хозяйства и ирригации. К 2025 году квоту планируют увеличить до 1000 человек.

Министерство водных ресурсов и ирригации тесно сотрудничает с университетом: утверждает отраслевые стандарты, помогает в разработке учебных программ, а также поддерживает улучшение материально-технической базы. В частности, через грант Исламского банка развития вузу передадут две современные лаборатории.