Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании правительства назвал ряд проблем, которые сдерживают развитие туризма в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Для того, чтобы их решить вносятся изменения в законодательство. Например, предлагается наделить акиматы областей полномочиями по строительству туристической инфраструктуры за пределами населенных пунктов, в том числе на территории национальных парков.

"Такой шаг обеспечит развитие инфраструктуры основных туристских дестинации", - сказал министр.

Помимо этого, по его словам, будет разработана отдельная бюджетная программа, направленная на финансирование строительства инфраструктуры в туристских дестинациях. Также ведомство считает, что нужно в регионах рассмотреть вопрос создания отдельных управлений туризма. Сейчас только в пяти регионах есть отдельное управление, еще два региона прорабатывают.

Министр также сообщил, что ведомство планирует предоставить фермерам права заниматься агротуризмом на своих участках.

Ербол Мырзабосынов сообщил и о том, что в нацпарках проводится законодательная работа по увеличению срока аренды до 49 лет.

"Это позволит привлечь инвестиции и развивать инфраструктуру для развития экотуризма", - считает министр.

Также, по его словам, в целях повышения качества гостиничного сервиса планируется реформирование системы классификации гостиниц. Существующие критерии не менялись с 2008 года и не соответствуют современным международным стандартам.