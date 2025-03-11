Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек продемонстрировал новый электрокабель отечественного производства, который не горит при коротких замыканиях, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе презентации на встрече с журналистами 11 марта министр, пытаясь доказать уникальные свойства кабеля, поднес его к включенной зажигалке. Однако, демонстрация обернулась небольшим инцидентом — он немного травмировал палец.

"Мы начали разработку кабелей, которые не горят при коротком замыкании. Основная причина возгораний и пожаров — это плавление изоляции, что ведет к распространению огня. Мы решили создать кабели, которые не воспламеняются, не выделяют вредных веществ", — отметил министр, уточнив, что такие кабели уже начали поступать на экспорт.

Производство инновационного электрокабеля стало результатом совместной работы казахстанских ученых из Евразийского университета, Института ядерной физики и специалистов компании KazElectroMash Co. Кабели обладают уникальными свойствами: они устойчивы к низким температурам, не ломаются при хрупкости и даже выдерживают воздействие радиации.

Электрокабель был произведен Ульбинским металлургическим заводом совместно с Восточно-Казахстанским университетом имени Сарсена Аманжолова. В ближайшем будущем продукция будет широко распространена по Казахстану, а затем — на экспорт.

Саясат Нурбек отметил, что внутри страны кабели будут доступны по демократичной цене, что делает их отличной альтернативой импортным аналогам.