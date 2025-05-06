Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов прокомментировал ситуацию с выплатами призерам международных соревнований. По его словам, задержки были связаны не с действиями министерства, а с рядом обязательных процедур, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Есть специальные процедуры, которые мы должны проходить – в рамках антидопинга, в рамках работы на международной арене. Кроме того, были изменения. Например, к сожалению, произошло ДТП, в связи с которым возникли вопросы по паралимпийцам. Где-то на месяц суммы корректировались", – пояснил министр.

Он подчеркнул, что государство и министерство не тормозили выплаты намеренно. По словам Мырзабосынова, сейчас все выплаты призерам дошли, а сами спортсмены были заранее проинформированы о причинах задержки.

"Спортсмены всё знают, они в курсе. Мы всё это прорабатывали. То, что кто-то говорит о задержках – это связано с обстоятельствами, о которых я выше сказал", – добавил он.

Министр также отметил, что в Казахстане создана система, охватывающая все уровни – от детского спорта до спорта высших достижений. Он напомнил, что недавно вступил в силу новый закон, который изменил подход к финансированию: теперь средства будут централизованно направляться на развитие олимпийского спорта, детско-юношеских направлений, инвентаризацию, а также на поддержку паралимпийцев, сурдоолимпийцев и национальных видов спорта.