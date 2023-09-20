Министр МВД прокомментировал избиение врачей в Талгаре

Министр МВД Ержан Саденов прокомментировал избиение врачей в Талгаре, передаёт BaigeNews.kz.

"Вопиющий случай. Возбудили уголовное дело по нанесению тяжких телесных повреждений. Подозреваемый задержан. Будет идти следствие", - сказал министр в кулуарах мажилиса.

Министр также подчеркнул, что будет дана оценка действиям охраны больницы.

Напомним, ранее в Центральной районной больнице Талгара сыновья одного из скончавшихся пациентов, не дожидаясь оформления врачебного свидетельства о смерти, ворвались в отделение реанимации, избили врача и медбрата, похитили тело покойного и вывезли его с территории больницы.

Врач-анастезиолог-реаниматолог получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные гематомы, ссадины и глубокое оглушение. У медбрата закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб мягких тканей височной области слева, закрытый перелом костей носа со смещением отломков.

Ранее стало известно, что полицейские задержали подозреваемых в избиении медиков. Они водворены в водворены в изолятор временного содержания. Депутат мажилиса Гульдара Нурумова заявила о необходимости принять закон о статусе медработников.