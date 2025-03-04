  • 4 Марта, 14:51
  • BAIGENEWS

Министр Мадиев пригласил казахстанцев в команду AI-специалистов

Сегодня, 13:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
facebook.com / Dmitriy Mun Сегодня, 13:39
Сегодня, 13:39
122
Фото: facebook.com / Dmitriy Mun

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев пригласил казахстанцев в команду AI-специалистов, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы не просто создаем технологии – мы строим цифровое будущее страны. Наши AI-решения и GovTech-проекты делают госуслуги умнее, доступнее и удобнее для миллионов людей. Сейчас я усиливаю команду и ищу профессионалов, готовых не просто работать с AI, а реально менять жизнь казахстанцев", - написал вице-министр Дмитрий Мун.

Его репостнул министр Жаслан Мадиев.

Чем будут заниматься AI-специалисты?

  • NLP и LLM – развитие языковых моделей для госуслуг
  • AI-инфраструктура – создание мощных вычислительных кластеров
  • Чат-боты и голосовые технологии – создание умных ассистентов для граждан и бизнеса 

Почему это важно?

  • 5+ миллионов пользователей
  • Доступ к современным AI-инструментам и вычислительным ресурсам
  • Работа с лучшими специалистами страны
  • Возможность развивать национальную AI-экосистему

Самое читаемое

Наверх