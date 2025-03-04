Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев пригласил казахстанцев в команду AI-специалистов, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы не просто создаем технологии – мы строим цифровое будущее страны. Наши AI-решения и GovTech-проекты делают госуслуги умнее, доступнее и удобнее для миллионов людей. Сейчас я усиливаю команду и ищу профессионалов, готовых не просто работать с AI, а реально менять жизнь казахстанцев", - написал вице-министр Дмитрий Мун.