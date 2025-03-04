Министр Мадиев пригласил казахстанцев в команду AI-специалистов
Сегодня, 13:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:39Сегодня, 13:39
122Фото: facebook.com / Dmitriy Mun
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев пригласил казахстанцев в команду AI-специалистов, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы не просто создаем технологии – мы строим цифровое будущее страны. Наши AI-решения и GovTech-проекты делают госуслуги умнее, доступнее и удобнее для миллионов людей. Сейчас я усиливаю команду и ищу профессионалов, готовых не просто работать с AI, а реально менять жизнь казахстанцев", - написал вице-министр Дмитрий Мун.
Его репостнул министр Жаслан Мадиев.
Чем будут заниматься AI-специалисты?
- NLP и LLM – развитие языковых моделей для госуслуг
- AI-инфраструктура – создание мощных вычислительных кластеров
- Чат-боты и голосовые технологии – создание умных ассистентов для граждан и бизнеса
Почему это важно?
- 5+ миллионов пользователей
- Доступ к современным AI-инструментам и вычислительным ресурсам
- Работа с лучшими специалистами страны
- Возможность развивать национальную AI-экосистему
Самое читаемое
- Отравление школьников: в Казахстане сняты с продажи опасные снеки из Китая
- Скончался один из лучших борцов-вольников в истории
- Мать семерых детей убили в Шымкенте
- Доброе такси: Астанчанка устроила необычный челлендж в Рамазан
- Лень и деградация: Депутат потребовал запретить чиновникам использовать ChatGPT