  • 20 Мая, 12:44
  • BAIGENEWS

Министр иностранных дел Китая прибыл в Астану

Сегодня, 11:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30
107
Фото: gov.kz

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И прибыл с официальным визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

"В рамках визита планируется проведение переговоров с Заместителем Премьер-Министра –Министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу в узком и в расширенном форматах, а также подписание двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх