Министр иностранных дел Китая прибыл в Астану
Сегодня, 11:30
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Сегодня, 11:30Сегодня, 11:30
107Фото: gov.kz
Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И прибыл с официальным визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.
"В рамках визита планируется проведение переговоров с Заместителем Премьер-Министра –Министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу в узком и в расширенном форматах, а также подписание двусторонних документов", - говорится в сообщении.