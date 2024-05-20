Министр иностранных дел Китая прибыл в Астану

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И прибыл с официальным визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

"В рамках визита планируется проведение переговоров с Заместителем Премьер-Министра –Министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу в узком и в расширенном форматах, а также подписание двусторонних документов", - говорится в сообщении.