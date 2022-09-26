open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Министр хаджа и умры Саудовской Аравии приедет в Казахстан
inform.kz Сегодня, 00:03
455
Фото: inform.kz

Министр хаджа и умры Саудовской Аравии приедет в Казахстан

Министр хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфик бен Фаузан аль-Рабиа посетит Казахстан 26 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

Он едет в Казахстан для обсуждения путей плодотворного сотрудничества между двумя странами для облегчения процедур прибытия паломников, совершающих умру, и совершения ими религиозных обрядов в максимально комфортных и спокойных условиях.

"Визит станет продолжением усилий, прилагаемых всеми государственными учреждениями, работающими в системе умры, для повышения качества услуг, предоставляемых передовыми электронными порталами "Масар", чтобы разнообразить опции и решения, предлагаемые паломникам через электронные платформы, и предоставить возможность паломникам и посетителям перемещаться между городами королевства для ознакомления с культурным разнообразием страны во время пребывания", – говорится в сообщении посольства Саудовской Аравии в Казахстане.

Кроме того, стороны обсудят технические и процедурные вопросы, касающиеся пребывания паломников в королевстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Казахстан #Саудовская Аравия
Журналист
Сегодня, 00:03
455
Поделитесь:
Наверх