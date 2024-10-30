Министр финансов РК объяснил, где возьмут деньги на увеличение доходов бюджета

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК при обсуждении трёхлетнего бюджета депутат Павел Казанцев возмутился тем, что неисполнение доходной части бюджета хронически продолжается не первый год. На 2025 год прогноз по доходам, к сожалению, тоже не утешительный. Прогноз ниже уровня текущего года на полтриллиона тенге. Министр финансов РК Мади Такиев объяснил, из каких источников возглавляемое им ведомство планирует добирать деньги, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Действительно, несмотря на уменьшение прогнозов по доходам 2025 года по сравнению с текущим годом на 3%, это 500 миллиардов тенге, в целом мы ожидаем увеличения с фактом текущего года на 3 триллиона тенге", - сказал Такиев.

Далее министр финансов перечислил источники, за счёт которых планируется добирать эту сумму.

"Первое, за счёт роста экономики, в том числе за счёт проекта будущего расширения ТШО мы ожидаем 1,4 триллиона тенге. 1,3 триллиона тенге мы ожидаем за счёт улучшения налогового таможенного администрирования, в том числе за счёт цифровизации. Сегодня мы завершаем все наши информационные системы, будем вводить их в опытную эксплуатацию. Было много нареканий по этому вопросу, из 14 систем мы сегодня оставляем 5. Поэтому за счёт цифровизации и искусственного интеллекта мы ожидаем дополнительного поступления", - проинформировал Мади Такиев.

Второе, старует работа в рамках обновлённого закона о транспортном ценообразовании. Результаты этой работы будут видны со следующего года.

Кроме того, с 1 января 2025 года в Комитет госдоходов будут переданы функции валютного контроля.