"Всем им предложено трудоустроиться" - Министр энергетики прокомментировал забастовку жанаозенцев

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал забастовку нефтяников из Жанаозена на площади Астаны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Вчера на митинге требования были достаточно разрозненные, говорили о трудоустройстве, позже стало понятно, что требования касаются отмены тендера, ранее проведённого компанией "Озенмунайгаз". Насколько я знаю, "Самрук Казына" провели анализ процедур и заключили, что тендер был проведён в соответствии с действующими правилами. С митингующими был организован диалог, там присутствовали представители министерства труда и социальной защиты, директора департаментов министерства энергетики. Для решения данного вопроса на местах были организованы встречи с участием местных исполнительных органов, на предварительных переговорах с представителями рабочих специальностей, и всем им было предложено трудоустроиться в новых компаниях с окладами не меньше тех, что у них уже были", - сказал министр.