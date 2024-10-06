Министр энергетики Алмасадам Саткалиев проголосовал на референдуме по строительству АЭС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Алмасадам Саткалиев отдал свой голос на столичном участке референдума №230.

После голосования он ответил на вопросы журналистов.

В частности, министр отметил, что окончательные результаты референдума будут подведены через семь дней в соответствии с Конституционным законом.

"До семи дней будет длиться подсчёт голосов. Как только будет результат, можно будет все эти вопросы прокомментировать", - сказал Саткалиев.

Напомним, 1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём ежегодном послании предложил вынести важный для страны вопрос строительства атомной электростанции на общенациональный референдум.

Через год, выступая на совместном заседании палат парламента Казахстана с очередным посланием народу Казахстана, глава государства объявил дату референдума - 6 октября 2024 года.

Вопрос, вынесенный на референдум, звучит следующим образом: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

По закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. По последним данным, это 12 244 683 человека.

Напомним, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь. Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме,