  • 6 Февраля, 15:35
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Министр экономики: Магазины у дома, киоски, рестораны и парикмахерские - повышение НДС не затронет

В регионах у предпринимателей возникают различные вопросы по этому поводу.

Сегодня, 14:03
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03
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Фото: pixabay.com

Заместитель премьер-министра и министр национальной экономики Серик Жумангарин поведал, кого не затронет реформа, связанная с повышением НДС, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, все те, кто работает с населением в сфере розничной торговли - это магазины у дома, киоски, палатки, лавки, рестораны, парикмахерские, их эта реформа не затрагивает. 

"Они как работали в розничном режиме с пределом в 2,4 млрд по совокупному годовому доходу и платили 4%, столько платить они и будут. Для них в этой жизни вообще ничего не меняется", - заявил Серик Жумангарин. 

Он подчеркнул, что эта реформа касается очень узкой прослойки бизнеса. 

"Те люди, которые кормят свои семьи, работая с населением, торгуют на базарах, для них никакого влияния эта реформа не несет - розничный налог сохраняется", - отметил вице-премьер.

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