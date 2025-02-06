Заместитель премьер-министра и министр национальной экономики Серик Жумангарин поведал, кого не затронет реформа, связанная с повышением НДС, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, все те, кто работает с населением в сфере розничной торговли - это магазины у дома, киоски, палатки, лавки, рестораны, парикмахерские, их эта реформа не затрагивает.

"Они как работали в розничном режиме с пределом в 2,4 млрд по совокупному годовому доходу и платили 4%, столько платить они и будут. Для них в этой жизни вообще ничего не меняется", - заявил Серик Жумангарин.

Он подчеркнул, что эта реформа касается очень узкой прослойки бизнеса.